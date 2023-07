Soirée thriller en noir & blanc : cinéma asiatique 24 Rue Saint-Maur Coutances, 11 août 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Le Cinéma le Long-Court diffusera les films « Parasite » à 19h et « Limbo » à 21h30.

Consulter le programme complet sur le site www.lelongcourt.fr..

2023-08-11 19:00:00

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie



Cinéma le Long-Court will be showing the films « Parasite » at 7pm and « Limbo » at 9:30pm.

See the full program at www.lelongcourt.fr.

Cinéma le Long-Court proyectará las películas « Parasite » a las 19.00 h y « Limbo » a las 21.30 h.

Consulte el programa completo en www.lelongcourt.fr.

Im Cinema le Long-Court werden die Filme « Parasite » um 19 Uhr und « Limbo » um 21.30 Uhr gezeigt.

Sehen Sie sich das vollständige Programm unter www.lelongcourt.fr an.

