Cinéma avant-première : Mission impossible : Dead reckoning 24 Rue Saint-Maur Coutances, 9 juillet 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Le Cinéma le Long-Court diffusera le film « Mission impossible : Dead reckoning » en avant-première à 20h45.

Consulter le programme complet sur le site www.lelongcourt.fr..

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie



Cinéma le Long-Court will be showing a preview of « Mission impossible: Dead reckoning » at 8:45pm.

See the full program at www.lelongcourt.fr.

Cinéma le Long-Court proyectará un preestreno de la película « Mission impossible: Dead reckoning » a las 20.45 h.

Consulte el programa completo en www.lelongcourt.fr.

Das Cinema le Long-Court zeigt den Film « Mission impossible: Dead reckoning » als Vorpremiere um 20.45 Uhr.

Sehen Sie sich das vollständige Programm auf der Website www.lelongcourt.fr an.

