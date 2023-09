Octobre rose – Marche et cyclo 24 Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume, 22 octobre 2023, Le Mesnil-Réaume.

Le Mesnil-Réaume,Seine-Maritime

A partir de 8h30 : Au Centre Pastel, manifestation sportive (marches 4 ou 8 km, cyclo 60 km, VTT 35 km) au profit de la Ligue contre le cancer.

Tarif : don libre..

2023-10-22 08:30:00 fin : 2023-10-22 . .

24 Rue René Delcourt Centre Pastel

Le Mesnil-Réaume 76260 Seine-Maritime Normandie



From 8:30 am: At the Centre Pastel, sporting event (4 or 8 km walks, 60 km cyclo, 35 km mountain bike) to benefit the Ligue contre le cancer.

Fee: free donation.

A partir de las 8.30 h: en el Centre Pastel, prueba deportiva (4 u 8 km a pie, 60 km en bicicleta, 35 km en BTT) a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Precio: donativo gratuito.

Ab 8:30 Uhr: Im Centre Pastel, Sportveranstaltung (Wanderungen 4 oder 8 km, Radfahren 60 km, Mountainbike 35 km) zu Gunsten der Krebsliga.

Tarif: freie Spende.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche