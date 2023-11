FOURMONT 24 Rue Principale Viré-en-Champagne, 9 décembre 2023, Viré-en-Champagne.

Viré-en-Champagne,Sarthe

La Galerie d’Art et Louise Cuisine, vous ouvrent leurs portes, mélant Art & Cuisine..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

24 Rue Principale 24 rue Principale

Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire



Galerie d’Art and Louise Cuisine open their doors to you, combining Art and Cuisine.

La Galerie d’Art y Louise Cuisine le abren sus puertas, combinando Arte y Cocina.

La Galerie d’Art et Louise Cuisine, öffnen ihre Türen für Sie und vermischen Kunst und Küche.

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire