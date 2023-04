DÉMONSTRATION DE CUISINE : WEEK-END GOURMANDISES PAQUES 24 Rue Principale Viré-en-Champagne Catégories d’Évènement: Sarthe

Viré-en-Champagne

DÉMONSTRATION DE CUISINE : WEEK-END GOURMANDISES PAQUES 24 Rue Principale, 25 mars 2023, Viré-en-Champagne. Cours de cuisine : week-end gourmandises Pâques.

2023-03-25 à ; fin : 2023-03-26 18:00:00. EUR.

24 Rue Principale

Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire



Cooking classes: Easter gourmet weekend Clases de cocina: fin de semana gastronómico de Pascua Kochkurs: Gourmetwochenende Ostern Mise à jour le 2023-01-26 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Viré-en-Champagne Autres Lieu 24 Rue Principale Adresse 24 Rue Principale Ville Viré-en-Champagne Departement Sarthe Lieu Ville 24 Rue Principale Viré-en-Champagne

24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire-en-champagne/

DÉMONSTRATION DE CUISINE : WEEK-END GOURMANDISES PAQUES 24 Rue Principale 2023-03-25 was last modified: by DÉMONSTRATION DE CUISINE : WEEK-END GOURMANDISES PAQUES 24 Rue Principale 24 Rue Principale 25 mars 2023 24 Rue Principale Viré-en-Champagne

Viré-en-Champagne Sarthe