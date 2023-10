Marché de Noël 24 rue principale Saasenheim, 1 décembre 2023, Saasenheim.

Saasenheim,Bas-Rhin

Petite vente diverse avec dégustation soupe, vin chaud, knacks,… Inauguration du sentier des crèches..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

24 rue principale

Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Small sale with tasting of soup, mulled wine, knacks,… Inauguration of the crib trail.

Pequeña venta con sopa, vino caliente, chucherías,… Inauguración de la ruta de las cunas.

Verschiedene kleine Verkäufe mit Kostproben von Suppe, Glühwein, Knacks,… Einweihung des Krippenwegs.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme du grand Ried