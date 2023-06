L’alchimiste Uzerche : Journées européennes du patrimoine 24 rue Pierre Mouly Uzerche, 16 septembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Démonstrations gratuites. Atelier boutique de soufflage de verre à la canne. Je travaille le verre en fusion à 1200°C que je souffle et façonne à l’aide d’outils pour le transformer en œuvres d’art. Jeux de transparence entre pureté et faille divers objets prennent ainsi forme entre mes mains ( presse-papiers, vases, luminaires, huiliers, boules de noël, etc …). Je travaille devant le public et ne suis pas avare d’explications. Je vous propose également des stages pour vous essayer à la technique et vivre une expérience unique en façonnant votre propre projet..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17

24 rue Pierre Mouly

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Free demonstrations. Glass blowing workshop with a cane. I work with molten glass at 1200°C that I blow and shape with tools to transform it into works of art. Games of transparency between purity and flaw, various objects take shape in my hands (paperweights, vases, lights, oil dispensers, Christmas ornaments, etc…). I work in front of the public and am not stingy with explanations. I also offer workshops to try the technique and live a unique experience by shaping your own project.

Demostraciones gratuitas. Taller de soplado de vidrio con caña. Trabajo con vidrio fundido a 1200°C que soplo y modelo con la ayuda de herramientas para transformarlo en obras de arte. Juegos de transparencia entre pureza y defecto, diversos objetos toman forma en mis manos (pisapapeles, jarrones, luces, aceiteras, adornos de Navidad, etc.). Trabajo de cara al público y no soy tacaño con las explicaciones. También ofrezco talleres para probar la técnica y vivir una experiencia única dando forma a tu propio proyecto.

Kostenlose Vorführungen. Boutique-Atelier für Glasbläserei mit dem Rohr. Ich arbeite mit geschmolzenem Glas bei 1200°C, das ich blase und mithilfe von Werkzeugen zu Kunstwerken forme. Durchsichtigkeitsspiele zwischen Reinheit und Verzerrung, verschiedene Objekte nehmen unter meinen Händen Gestalt an (Briefbeschwerer, Vasen, Leuchten, Ölkännchen, Weihnachtskugeln usw.). Ich arbeite vor Publikum und bin nicht zimperlich mit Erklärungen. Ich biete Ihnen auch Workshops an, in denen Sie die Technik ausprobieren und eine einzigartige Erfahrung machen können, indem Sie Ihr eigenes Projekt formen.

Mise à jour le 2023-06-13