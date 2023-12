L’alchimiste Uzerche : Portes ouvertes 24 rue Pierre Mouly Uzerche, 20 août 2023, Uzerche.

Uzerche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-20

fin : 2023-08-20

Démonstrations – artisans et artistes invités – animations. Atelier boutique de soufflage de verre à la canne. Je travaille le verre en fusion à 1200°C que je souffle et façonne à l’aide d’outils pour le transformer en œuvres d’art. Jeux de transparence entre pureté et faille divers objets prennent ainsi forme entre mes mains ( presse-papiers, vases, luminaires, huiliers, boules de noël, etc …). Je travaille devant le public et ne suis pas avare d’explications. Je vous propose également des stages pour vous essayer à la technique et vivre une expérience unique en façonnant votre propre projet..

Démonstrations – artisans et artistes invités – animations. Atelier boutique de soufflage de verre à la canne. Je travaille le verre en fusion à 1200°C que je souffle et façonne à l’aide d’outils pour le transformer en œuvres d’art. Jeux de transparence entre pureté et faille divers objets prennent ainsi forme entre mes mains ( presse-papiers, vases, luminaires, huiliers, boules de noël, etc …). Je travaille devant le public et ne suis pas avare d’explications. Je vous propose également des stages pour vous essayer à la technique et vivre une expérience unique en façonnant votre propre projet.

Démonstrations – artisans et artistes invités – animations. Atelier boutique de soufflage de verre à la canne. Je travaille le verre en fusion à 1200°C que je souffle et façonne à l’aide d’outils pour le transformer en œuvres d’art. Jeux de transparence entre pureté et faille divers objets prennent ainsi forme entre mes mains ( presse-papiers, vases, luminaires, huiliers, boules de noël, etc …). Je travaille devant le public et ne suis pas avare d’explications. Je vous propose également des stages pour vous essayer à la technique et vivre une expérience unique en façonnant votre propre projet.

.

24 rue Pierre Mouly

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze