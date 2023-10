Matinée citoyenne à Monpazier 24 rue Notre-Dame Monpazier, 20 octobre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Rendez vous le vendredi 20 octobre à 8h30 à la mairie de Monpazier ! Venez nombreux participer à cette matinée dédiée à l’action citoyenne et à la solidarité. Que vous soyez résident de longue date ou nouveau venu, votre contribution est précieuse..

24 rue Notre-Dame

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meet us on Friday October 20 at 8:30am at Monpazier town hall! Come and join us for a morning dedicated to civic action and solidarity. Whether you’re a long-standing resident or a newcomer, your contribution is invaluable.

Nos vemos el viernes 20 de octubre a las 8.30 h en el ayuntamiento de Monpazier Venga y participe en esta mañana dedicada a la acción cívica y a la solidaridad. Tanto si eres residente desde hace tiempo como si acabas de llegar, tu contribución es inestimable.

Wir treffen uns am Freitag, den 20. Oktober um 8:30 Uhr im Rathaus von Monpazier! Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an diesem Vormittag teil, der der Bürgeraktion und der Solidarität gewidmet ist. Ob Sie schon lange hier wohnen oder neu zugezogen sind, Ihr Beitrag ist wertvoll.

