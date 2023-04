Matinée citoyenne à Monpazier 24 rue Notre-Dame, 15 avril 2023, Monpazier.

Matinée citoyenne à Monpazier. Divers ateliers sont proposés pour la matinée : repeindre les bancs au monument aux morts, lasurer les tables de pique-nique, nettoyer le lavoir, désherber les carreyrous, nettoyer et planter des fleurs et des bulbes dans les massifs. Le repas du midi est offert par la municipalité et préparé par des bénévoles..

2023-04-15

24 rue Notre-Dame

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Citizen’s morning in Monpazier. Various workshops are proposed for the morning: repainting the benches at the war memorial, staining the picnic tables, cleaning the wash house, weeding the carreyrous, cleaning and planting flowers and bulbs in the flower beds. The lunch is offered by the municipality and prepared by volunteers.

Mañana ciudadana en Monpazier. Se proponen varios talleres para la mañana: repintar los bancos del memorial de guerra, teñir las mesas de picnic, limpiar el lavadero, desherbar los carreyrous, limpiar y plantar flores y bulbos en los parterres. El almuerzo lo ofrece el ayuntamiento y lo preparan los voluntarios.

Bürgermorgen in Monpazier. Für den Vormittag werden verschiedene Workshops angeboten: die Bänke am Kriegerdenkmal neu streichen, die Picknicktische lasieren, das Waschhaus reinigen, die Carreyrous jäten, die Blumenbeete säubern und Blumen und Blumenzwiebeln pflanzen. Das Mittagessen wird von der Gemeinde angeboten und von Freiwilligen zubereitet.

