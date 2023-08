Ouverture de l’Écomusée du Pays de Châlus 24 Rue Nationale Châlus, 16 septembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Écomusée du Pays de Châlus vous invite à découvrir son exposition permanente constituée de nombreux objets reflétant le mode de vie de la campagne limousine aux XIXème et XXème siècles..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

24 Rue Nationale Écomusée du Pays de Châlus

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the Pays de Châlus Ecomuseum invites you to discover its permanent exhibition of objects reflecting the way of life in the Limousin countryside in the 19th and 20th centuries.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Ecomuseo del País de Châlus le invita a descubrir su exposición permanente de objetos que reflejan el modo de vida en el campo lemosín de los siglos XIX y XX.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt Sie das Ecomusée du Pays de Châlus ein, seine Dauerausstellung zu besichtigen, die aus zahlreichen Objekten besteht, die die Lebensweise auf dem Land im Limousin im 19. und 20. Jahrhundert widerspiegeln.

