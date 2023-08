Visite guidée du bourg 24 Rue Nationale Châlus, 16 septembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Visite commentée du bourg de Châlus aux côtés des associations Histoire et Archéologie du Pays de Châlus et Les Amis de Maulmont..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

24 Rue Nationale Écomusée du Pays de Châlus

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the town of Châlus with the associations Histoire et Archéologie du Pays de Châlus and Les Amis de Maulmont.

Visita guiada de la ciudad de Châlus con las asociaciones Histoire et Archéologie du Pays de Châlus y Les Amis de Maulmont.

Kommentierte Besichtigung des Marktfleckens Châlus an der Seite der Vereine Histoire et Archéologie du Pays de Châlus und Les Amis de Maulmont.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus