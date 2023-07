Voyage dans le Châlus d’autrefois 24 Rue Nationale Châlus, 23 août 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Venez découvrir le Châlus d’autrefois avec la visite guidée de bourg et des histoires commentées. Organisé par les Amis de Maulmont et Histoire et Archéologie du Pays de Châlus..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . .

24 Rue Nationale Ecomusée

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the Châlus of yesteryear with a guided tour of the town and commented stories. Organized by Les Amis de Maulmont and Histoire et Archéologie du Pays de Châlus.

Venga a descubrir el Châlus de antaño con una visita guiada por la ciudad y las historias comentadas. Organizado por los Amigos de Maulmont y la Histoire et Archéologie du Pays de Châlus.

Entdecken Sie das Châlus von einst mit einer geführten Tour durch den Ort und kommentierten Geschichten. Organisiert von den Amis de Maulmont und Histoire et Archéologie du Pays de Châlus.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus