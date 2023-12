Conférence Eugène Lavieille par Henri Cambon 24 Rue Lucien David Bretoncelles Catégories d’Évènement: Bretoncelles

Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-02-24 Eugène Lavieille, peintre pré-imprésionniste, école de Barbizon est un amoureux de la nature, il a merveilleusement peint le Perche, de Bretoncelles à Moutiers-au-Perche. Monsieur Henri Cambon lui consacrera une conférence : De Moutiers-au-Perche à Bretoncelles, Eugène Lavieille, peintre pré-impressionniste et « maire du Libéro », son oeuvre et sa présence dans le Perche. Eugène Lavieille a toujours peint en extérieur, par tous les temps, en hiver, il peint la campagne, les cieux, la neige, le printemps aussi. C’est aussi un peintre des nuits, et il capte de façon saisissante les lumières de la nuit. Il a notamment peint un merveilleux tableau de l’église de Bretoncelles la nuit. Pratique : Salle Gauthier-Lapierre (mairie) – participation libre..

24 Rue Lucien David Mairie

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

