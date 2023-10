Cet évènement est passé Semaine de vacances au jardin 24 Rue le Vau, 75020 Paris, France Paris Catégorie d’Évènement: Paris Semaine de vacances au jardin 24 Rue le Vau, 75020 Paris, France Paris, 23 octobre 2023, Paris. Semaine de vacances au jardin 23 – 27 octobre 24 Rue le Vau, 75020 Paris, France Semaine d’activités au jardin du collège Pierre Mendès France, géré par l’association Veni Verdi !

Au programme : visite de la ferme, entretien du poulailler, chasse au trésor, bricolage, ateliers créatifs autour du végétal !

Rendez vous du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre tous les après midi de 14h à 17h au 24 rue le Vau, 75020.

Possibilité de s’inscrire seulement pour un après midi, ouvert aux collégiens seulement !

Durée : 03h

Activité organisée par Marthe – Coordinatrice de la ferme urbaine Flora Tristan

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/semaine-de-vacances-au-jardin

