Des livres et des jeux 6-8 ans 24 Rue Jean Râteau Flavignac Catégories d’Évènement: Flavignac

Haute-Vienne Des livres et des jeux 6-8 ans 24 Rue Jean Râteau Flavignac, 31 janvier 2024, Flavignac. Flavignac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 16:30:00

fin : 2024-01-31 18:00:00 Le rendez-vous des joueurs-lecteurs qui viennent passer une heure rien que pour s’amuser, découvrir grâce à Brigitte Billaudelle… Sur le fil des jeux et des contes, embarquez avec elle ! Sur inscription..

Le rendez-vous des joueurs-lecteurs qui viennent passer une heure rien que pour s’amuser, découvrir grâce à Brigitte Billaudelle… Sur le fil des jeux et des contes, embarquez avec elle ! Sur inscription.

Le rendez-vous des joueurs-lecteurs qui viennent passer une heure rien que pour s’amuser, découvrir grâce à Brigitte Billaudelle… Sur le fil des jeux et des contes, embarquez avec elle ! Sur inscription. EUR.

24 Rue Jean Râteau

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus Détails Catégories d’Évènement: Flavignac, Haute-Vienne Autres Code postal 87230 Lieu 24 Rue Jean Râteau Adresse 24 Rue Jean Râteau Ville Flavignac Departement Haute-Vienne Lieu Ville 24 Rue Jean Râteau Flavignac Latitude 45.70526 Longitude 1.0928 latitude longitude 45.70526;1.0928

24 Rue Jean Râteau Flavignac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flavignac/