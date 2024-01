Foulées Landernéennes 24 rue Hervé de Guébriant Landerneau, dimanche 11 février 2024.

Landerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 09:15:00

fin : 2024-02-11

Première course du Challenge de l’Elorn 2024 !

2 courses au départ de la salle de sport du Lycée Saint Sébastien à Landerneau : 5km (1 boucle) et 10km (2 boucles).

Le départ sera donné à 9h15 pour la course de 5km et 10h15 pour la course de 10km.

Lot pour chaque participant.

24 rue Hervé de Guébriant

Landerneau 29800 Finistère Bretagne



