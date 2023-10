Challoween au CSC Rive Gauche 24 Rue Henry Dunant Châlons-en-Champagne, 25 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

– Atelier créatif : Mercredi 25 octobre de 14h à 16h

Création de sacs à bonbons.

Parents-enfants, dès 5 ans

CSC, Henri Dunant

– Ciné pop-corn : Vendredi 27 octobre de 14h à 16h

Dessin animé sur le thème d’Halloween.

Tous publics dès 3 ans.

CSC, Henri Dunant

– La Méga Boom des petits monstres !

Mardi 31 octobre de 14h à 17h

DJ / Danses / Chant / Maquillage / sculpture sur ballons / Goûter spécial Halloween.

Tout public.

Pôle Dunant, 2ème étage

– Atelier cuisine : Jeudi 2 novembre de 14h à 16h

Recettes d’Halloween.

Parents-enfants dès 4 ans

CSC, Henri Dunant

– Spectacle de performance de feu et lumières : Vendredi 3 novembre à 17h

Tout public.

Parc Bellevue

Renseignements / inscriptions auprès du CSC Rive Gauche..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

24 Rue Henry Dunant Centre Social et Culturel Rive Gauche

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



– Creative workshop: Wednesday, October 25, 2pm to 4pm

Creation of candy bags.

Parents and children, 5 years and up

CSC, Henri Dunant

– Popcorn movie: Friday, October 27, 2 – 4 pm

Halloween-themed cartoon.

All ages 3 and up.

CSC, Henri Dunant

– Mega Boom for little monsters!

Tuesday, October 31, 2pm to 5pm

DJ / Dancing / Singing / Face painting / Balloon sculpting / Special Halloween snack.

All ages.

Pôle Dunant, 2nd floor

– Cooking workshop: Thursday, November 2, 2 – 4 pm

Halloween recipes.

Parents and children aged 4 and over

CSC, Henri Dunant

– Fire and light performance show: Friday, November 3 at 5pm

All ages.

Bellevue Park

Information / registration at CSC Rive Gauche.

– Taller creativo: miércoles 25 de octubre, de 14.00 a 16.00 horas

Creación de bolsas de caramelos.

Padres y niños a partir de 5 años

CSC, Henri Dunant

– Cine con palomitas: viernes 27 de octubre, de 14.00 a 16.00 h

Película de animación sobre el tema de Halloween.

A partir de 3 años.

CSC, Henri Dunant

– Mega Boom para los pequeños monstruos

Martes 31 de octubre de 14.00 a 17.00 h

DJ / Baile / Canto / Pintura de caras / Globoflexia / Merienda especial Halloween.

Para todos los públicos.

Centro Dunant, 2ª planta

– Taller de cocina: jueves 2 de noviembre, de 14.00 a 16.00 horas

Recetas de Halloween.

Padres y niños a partir de 4 años

CSC, Henri Dunant

– Espectáculo de fuego y luz: viernes 3 de noviembre a las 17.00 h

Para todas las edades.

Parque de Bellevue

Información / inscripción en el CSC Rive Gauche.

– Kreativ-Workshop: Mittwoch, 25. Oktober, 14:00-16:00 Uhr

Gestaltung von Bonbontüten.

Eltern-Kinder, ab 5 Jahren

CSC, Henri Dunant

– Popcorn-Kino: Freitag, 27. Oktober, 14-16 Uhr

Zeichentrickfilm zum Thema Halloween.

Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren.

CSC, Henri Dunant

– Der Mega Boom der kleinen Monster!

Dienstag, 31. Oktober von 14 bis 17 Uhr

DJ / Tänze / Gesang / Make-up / Ballonskulptur / Spezieller Halloween-Imbiss.

Für alle Altersgruppen.

Dunant-Pol, 2. Stock

– Kochworkshop: Donnerstag, 2. November, 14:00 bis 16:00 Uhr

Rezepte für Halloween.

Eltern-Kinder ab 4 Jahren

CSC, Henri Dunant

– Performance-Show mit Feuer und Licht: Freitag, 3. November, 17 Uhr

Für alle Altersgruppen.

Park Bellevue

Informationen / Anmeldungen beim CSC Rive Gauche.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne