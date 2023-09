Urban Heart 24 Rue Henri Dunant Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Urban Heart 24 Rue Henri Dunant Châlons-en-Champagne, 29 septembre 2023, Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne,Marne Foot freestyle, bmx, dj set, battle de danse.

Restauration sur place..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 22:00:00. .

24 Rue Henri Dunant Esplanade du CSC Rive Gauche

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Freestyle soccer, bmx, dj set, dance battle.

Catering on site. Fútbol freestyle, bmx, dj set, batalla de baile.

Catering in situ. Freestyle-Fußball, Bmx, Dj-Set, Tanzbattle.

24 Rue Henri Dunant Esplanade du CSC Rive Gauche
Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

