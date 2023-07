Cet évènement est passé L’Atelier de Muriel – Poterie 24 rue haute Savigny-sur-Aisne Catégories d’Évènement: Ardennes

Savigny-sur-Aisne L’Atelier de Muriel – Poterie 24 rue haute Savigny-sur-Aisne, 12 juillet 2023, Savigny-sur-Aisne. Savigny-sur-Aisne,Ardennes Visite de découverte commentée d’un atelier de poterie artisanale..

24 rue haute

Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est



Guided discovery visit of an artisanal pottery workshop.

Visita guiada a un taller de cerámica.

Kommentierte Entdeckungstour durch eine handwerkliche Töpferwerkstatt.

