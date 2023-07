Jumièges, secrets d’un chef et d’une abbaye 24 Rue Guillaume le Conquérant Jumièges, 29 juillet 2023, Jumièges.

Jumièges,Seine-Maritime

Déjeuner, visite de l’abbaye et cueillette avec le chef Christophe Maudit

Points clés :

Cueillette, visite et déjeuner

Découvrez les secrets de Jumièges

Profitez d’une randonnée en option le matin

A la suite d’un déjeuner à l’Auberge des Ruines, suivez votre guide dans la fascinante abbaye de Jumièges, fleuron de l’architecture romane normande, et retrouvez le chef, référence de la cuisine à base de plantes sauvages, dans le parc du domaine pour une cueillette des plus bucoliques.

Exemple de type de menu (non contractuel) :

Civet d’agneau à la bière de Saint Wandrille Légumes en cocotte aux plantes sauvages Quenelle de poireaux à l’ail des ours Salade de légumineuses aux fleurs Assiette de fromages d’Abbaye Flan pâtissier à l’amande et à la cannelle

Option randonnée de 10h à 12h autour de Jumièges, dans les bocages normands de ce méandre de la Seine :

Equipements recommandés : chaussures de randonnée, vêtements adaptés selon les conditions météorologiques (chapeau ou vêtement de pluie), bouteille d’eau, encas.

Parcours : 8 km.

2023-07-29 12:30:00 fin : 2023-07-29 16:30:00. .

24 Rue Guillaume le Conquérant

Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie



Lunch, visit of the abbey and picking with the chef Christophe Maudit

Key points:

Picking, visit and lunch

Discover the secrets of Jumièges

Enjoy an optional morning hike

After a lunch at the Auberge des Ruines, follow your guide in the fascinating abbey of Jumièges, jewel of the Norman Romanesque architecture, and meet the chef, reference of the cooking with wild plants, in the park of the domain for a most bucolic picking.

Example of a type of menu (non contractual) :

Lamb stew with Saint Wandrille beer Vegetables in a casserole with wild plants Leek quenelle with wild garlic Legume salad with flowers Plate of Abbey cheeses Almond and cinnamon custard

Optional hike from 10am to 12pm around Jumièges, in the Norman bocage of this meander of the Seine:

Recommended equipment: hiking shoes, clothes adapted to the weather conditions (hat or raincoat), water bottle, snacks.

Route : 8 km

Almuerzo, visita de la abadía y picnic con el chef Christophe Maudit

Puntos clave:

Recolección, visita y almuerzo

Descubra los secretos de Jumièges

Disfrute de una excursión opcional por la mañana

Tras el almuerzo en el Auberge des Ruines, siga a su guía hasta la fascinante abadía de Jumièges, joya de la arquitectura románica normanda, y reúnase con el chef, referencia de la cocina a base de plantas silvestres, en el parque de la finca para disfrutar de un encuentro de lo más bucólico.

Ejemplo de un tipo de menú (no contractual) :

Estofado de cordero con cerveza Saint Wandrille Verduras a la cazuela con plantas silvestres Quenelle de puerros con ajo silvestre Ensalada de legumbres con flores Plato de quesos de abadía Flan de almendra y canela

Caminata opcional de 10h a 12h alrededor de Jumièges, en el bocage normando de este meandro del Sena:

Equipo recomendado: calzado de senderismo, ropa adaptada a las condiciones meteorológicas (sombrero o chubasquero), cantimplora, tentempiés.

Recorrido: 8 km

Mittagessen, Besuch der Abtei und Pflücken mit dem Küchenchef Christophe Maudit

Schlüsselpunkte:

Pflücken, Besichtigung und Mittagessen

Entdecken Sie die Geheimnisse von Jumièges

Genießen Sie eine optionale Wanderung am Morgen

Nach einem Mittagessen in der Auberge des Ruines folgen Sie Ihrem Führer durch die faszinierende Abtei von Jumièges, dem Glanzstück der romanischen Architektur der Normandie, und treffen Sie den Chefkoch, eine Referenz für die Küche mit Wildpflanzen, im Park des Anwesens zu einer höchst idyllischen Pflückaktion.

Beispiel für ein Menü (nicht vertraglich bindend) :

Lammcivet mit dem Bier von Saint Wandrille Gemüse im Topf mit Wildpflanzen Lauchquenelle mit Bärlauch Hülsenfrüchtesalat mit Blumen Abteikäseteller Mandel-Zimt-Patissierflan

Option Wanderung von 10 bis 12 Uhr rund um Jumièges, in den normannischen Bocages dieser Seine-Schleife :

Empfohlene Ausrüstung: Wanderschuhe, je nach Wetterlage geeignete Kleidung (Hut oder Regenkleidung), Wasserflasche, Snacks.

Strecke: 8 km

