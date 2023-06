Domaine Guérot 24 Rue Franche,l’étang Beaulieu-sur-Loire, 30 juin 2023, Beaulieu-sur-Loire.

Beaulieu-sur-Loire,Loiret

Le domaine Guérot est issu d’une famille de vignerons depuis près de 3 siècles. Dégustation et vente de vins d’Appellation d’Origine Contrôlée coteaux du Giennois : Blanc, Rosé, Rouge. Le vin est également en vente à la boutique de l’office de tourisme bureau de Briare..

The Domaine Guérot has been the product of a family of winegrowers for nearly 3 centuries. Tasting and sale of Appellation d’Origine Contrôlée wines from the Giennois hillsides: White, Rosé, Red. The wine is also on sale at the Briare tourist office shop.

La finca de Guérot pertenece a la familia vitivinícola desde hace casi tres siglos. Degustación y venta de vinos de la AOC Coteaux du Giennois: Blanco, Rosado, Tinto. El vino también está a la venta en la tienda de la oficina de turismo de Briare.

Das Weingut Guérot stammt aus einer Winzerfamilie, die seit fast drei Jahrhunderten besteht. Verkostung und Verkauf von Weinen der kontrollierten Herkunftsbezeichnung coteaux du Giennois: Weiß, Rosé, Rot. Der Wein wird auch in der Boutique des Tourismusbüros bureau de Briare verkauft.

