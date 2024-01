SPECTACLE LA GRAINE CHEVILLÉE AU CORPS 24 Rue du Pont Montsûrs, mardi 23 janvier 2024.

Montsûrs Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 19:00:00

fin : 2024-01-23 20:00:00

Si vous aviez à choisir un fruit ou un légume, ce serait lequel ? Le poireau, l’aubergine, l’abricot…? Alain Gerbault et Stéphanie Doye vous invitent à visiter votre jardin à travers poésies et contes, recettes et médecine. Une manière de nous interroger sur notre nature : de la graine de notre corps à la cime de notre arbre.

.

24 Rue du Pont Médiathèque

Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire