Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-20 12:00:00 Atelier créatif de décoration de Noël à la Médiathèque de Montsûrs !.

Création de décorations de Noël en poésie de papier. A partir de 7 ans. Gratuit sur inscription. .

24 Rue du Pont Médiathèque

Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire

