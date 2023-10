On enchaîne 24 Rue du Pont Louis Lescar, 17 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Par la Compagnie Pyrène (Serres-Castet).

Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard. Tout y est : le mari, l’amant dans le placard et les quiproquos. Le soir de la première, rien n’est prêt. Une succession d’imprévus où les acteurs tentent désespérément de récupérer les catastrophes..

2023-11-17

24 Rue du Pont Louis La Charcuterie

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Compagnie Pyrène (Serres-Castet).

A troupe of actors rehearse a boulevard play. Everything is there: the husband, the lover in the closet and the misunderstandings. On opening night, nothing is ready. A succession of unforeseen events as the actors desperately try to salvage the disasters.

Por la Compagnie Pyrène (Serres-Castet).

Una compañía de actores ensaya una obra de bulevar. Todo está preparado: el marido, el amante en el vestuario y los malentendidos. La noche del estreno, nada está listo. Una sucesión de imprevistos mientras los actores intentan desesperadamente salvar los desastres.

Von der Compagnie Pyrène (Serres-Castet).

Eine Gruppe von Schauspielern probt ein Boulevardstück. Alles ist da: der Ehemann, der Liebhaber im Schrank und die Missverständnisse. Am Abend der Premiere ist nichts vorbereitet. Eine Reihe von unvorhergesehenen Ereignissen, bei denen die Schauspieler verzweifelt versuchen, die Katastrophen wieder einzufangen.

