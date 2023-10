Concert « Roocky » 24 Rue du Pont Louis Lescar, 10 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Dans son premier album Si c’est ça, Roocky livre ses états d’âme sur des rythmes enjoués, des musiques lumineuses et des paroles qui touchent. Souriant et désarmant, il attache son public par sa présence, son jeu de guitare et son humour..

24 Rue du Pont Louis La Charcuterie

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On his debut album Si c’est ça, Roocky shares his moods with upbeat rhythms, luminous music and touching lyrics. Smiling and disarming, he captivates his audience with his presence, his guitar playing and his humor.

En su primer álbum, Si c?est ça, Roocky comparte su estado de ánimo con ritmos alegres, música luminosa y letras conmovedoras. Sonriente y desarmante, cautiva al público con su presencia, su forma de tocar la guitarra y su humor.

In seinem ersten Album Si c’est ça gibt Roocky seine Gefühlszustände zu fröhlichen Rhythmen, heller Musik und Texten, die berühren, zum Besten. Er lächelt und entwaffnet sein Publikum durch seine Präsenz, sein Gitarrenspiel und seinen Humor.

