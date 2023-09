Vous remercierez les enfants 24 Rue du Pont Louis Lescar, 14 octobre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

1986. A l’occasion d’une émission de télévision, et de la fête des mères, les enfants d’une ex actrice du cinéma muet, (plus connue pour son mauvais caractère que pour son talent et fan absolue du Magicien d’Oz…), se réunissent. Mais quel cadeau offrir ,à une femme qui a déjà tout …? Une de ses filles, a bien une idée, mais cela ne va pas être évident… Et , pour la première fois, toute la famille devra mettre la main à la pâte!.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

24 Rue du Pont Louis La Charcuterie

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1986. On the occasion of a TV show and Mother’s Day, the children of a former silent film actress (better known for her bad temper than her talent, and an absolute fan of The Wizard of Oz…) get together. But what present to give a woman who already has everything? One of her daughters has an idea, but it’s not going to be easy… And, for the first time, the whole family will have to pitch in!

1986. Con motivo de un programa de televisión y del Día de la Madre, se reúnen los hijos de una antigua actriz de cine mudo (más conocida por su mal genio que por su talento, y fan absoluta de El Mago de Oz…). Pero, ¿qué regalo hacer a una mujer que ya lo tiene todo? Una de sus hijas tiene una idea, pero no va a ser fácil… Y, por primera vez, ¡toda la familia tendrá que colaborar!

1986. Anlässlich einer Fernsehsendung und des Muttertags treffen sich die Kinder einer ehemaligen Stummfilmschauspielerin (die eher für ihren schlechten Charakter als für ihr Talent bekannt ist und ein absoluter Fan des Zauberers von Oz ist…). Aber was schenkt man einer Frau, die schon alles hat? Eine ihrer Töchter hat eine Idee, aber das wird nicht einfach sein… Und zum ersten Mal muss die ganze Familie mit anpacken!

