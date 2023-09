Concert « Dessolas » 24 Rue du Pont Louis Lescar, 29 septembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Un groove subtilement décalé, une plume alerte et gourmande, des arrangements musicaux imparables, un soupçon d’Albin de la Simone, un zeste de Mathieu Boogaerts ou d’Alexis HK… Dessolas incarne cette génération d’hommes sensibles ayant le courage d’exprimer leur vulnérabilité et de se livrer avec générosité ». Dessolas c’est un EP en 2019, un 1er album sorti en janvier 2023 (enregistré chez Francis Cabrel), un soutien de Voix du Sud (Astaffort) et une web-série (avec Oldelaf, Arnaud Joyet ou Alain Berthier)..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

24 Rue du Pont Louis La Charcuterie

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A subtly offbeat groove, an alert, gourmand pen, unstoppable musical arrangements, a hint of Albin de la Simone, a zest of Mathieu Boogaerts or Alexis HK… Dessolas embodies this generation of sensitive men with the courage to express their vulnerability and deliver themselves with generosity ». Dessolas has an EP out in 2019, a 1st album out in January 2023 (recorded with Francis Cabrel), support from Voix du Sud (Astaffort) and a web series (with Oldelaf, Arnaud Joyet and Alain Berthier).

Un groove sutilmente desfasado, una pluma despierta y golosa, unos arreglos musicales imparables, una pizca de Albin de la Simone, una chispa de Mathieu Boogaerts o Alexis HK… Dessolas encarna esta generación de hombres sensibles con el valor de expresar su vulnerabilidad y de entregarse generosamente. Dessolas tiene un EP en 2019, un 1er álbum en enero de 2023 (grabado con Francis Cabrel), el apoyo de Voix du Sud (Astaffort) y una serie web (con Oldelaf, Arnaud Joyet y Alain Berthier).

Ein subtil verschobener Groove, eine wache und genießerische Feder, unaufhaltsame musikalische Arrangements, ein Hauch von Albin de la Simone, eine Prise Mathieu Boogaerts oder Alexis HK…. Dessolas verkörpert diese Generation sensibler Männer, die den Mut haben, ihre Verletzlichkeit auszudrücken und sich großzügig zu offenbaren ». Dessolas ist eine EP im Jahr 2019, ein erstes Album, das im Januar 2023 veröffentlicht wird (aufgenommen bei Francis Cabrel), eine Unterstützung von Voix du Sud (Astaffort) und eine Web-Serie (mit Oldelaf, Arnaud Joyet oder Alain Berthier).

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Pau