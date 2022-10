Visite d’une maison ossature bois 24, rue du Phare 29120 Combrit Sainte-Marine, 15 octobre 2022, Sainte-Marine.

0660811886 http://jccastric.free.fr

Visite d’une maison ossature bois construite en 2017.

Sur une parcelle petite, irrégulière et étroite, le projet s’organise en implantant en L deux corps au profil traditionnel de longère.

Ce parti architectural permet d’établir un front bâti le long de la rue à l’Ouest et d’orienter une aile au Sud vers le jardin.

La liaison entre les deux volumes est traitée en demi-pignon.

Le mur Ouest sur rue est très fermée pour protéger l’intimité des occupants et, revêtu d’un parement en pierre, il évoque un mur de clôture.

Les façades Est et Nord encadrent une terrasse extérieure ombragée tandis que la façade Sud, plus généreusement percée, s’oriente au soleil vers le jardin.

La maison se développe uniquement de plain-pied.

Après un couloir, qui dessert les pièces de service et deux bureaux situés dans l’aile Ouest, la pièce de vie occupe en L l’articulation entre les deux corps de bâtiment offrant de longues vues diagonales et traversantes.

Les plafonds clairs en contre-plaqué peuplier et deux épais poteaux en chêne massifs soulignent la hauteur généreuse et la géométrie pliée du volume.



