Atelier enfant : La tournée des saveurs 24 rue du petit hameau

Atelier enfant : La tournée des saveurs 24 rue du petit hameau, 15 octobre 2022, . Atelier enfant : La tournée des saveurs Samedi 15 octobre, 10h00, 14h00 24 rue du petit hameau Atelier enfant : La tournée des saveurs 24 rue du petit hameau 24 Rue du Petit Hameau, Chateauneuf-sur-loire La tournée des saveurs vous propose un atelier enfants sur le thème cup cakes d’Halloween. Atelier à 10h pour les 10/13 ans. Atelier à 14h pour les 6/9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T15:30:00+02:00 pixabay

Détails Autres Lieu 24 rue du petit hameau Adresse 24 Rue du Petit Hameau, Chateauneuf-sur-loire lieuville 24 rue du petit hameau

24 rue du petit hameau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//