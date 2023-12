Nuit Européenne des Musées 24 Rue du Martray Loudun, 3 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Pour la 20ème édition de la Nuit Européenne des Musées, le musée Charbonneau-Lassay ouvre ses portes gratuitement de 19h à 23h, avec des animations inédites ..

2024-05-18 fin : 2024-05-18 22:00:00. .

24 Rue du Martray Musée Charbonneau-Lassay

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the 20th edition of the European Night of Museums, the Charbonneau-Lassay museum opens its doors free of charge from 7pm to 11pm, with original activities.

Con motivo de la 20ª edición de la Noche Europea de los Museos, el museo Charbonneau-Lassay abre sus puertas gratuitamente de 19:00 a 23:00 horas, con una serie de actividades originales.

Ausgabe der Europäischen Museumsnacht öffnet das Museum Charbonneau-Lassay von 19 bis 23 Uhr kostenlos seine Pforten mit neuartigen Animationen.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais