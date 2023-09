La coupe du monde de Rugby à la Cave Cadillac 24 Rue du Général de Gaulle Cadillac-sur-Garonne, 14 septembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

La coupe du monde de rugby a donné son coup d’envoi le 8 septembre, et nous aussi !

Nous avons préparé une nouvelle carte, créée pour l’occasion par les mains expertes de notre chef, mettant à l’honneur un plat typique de chaque pays participant. Que vous soyez aventureux ou que vous aimiez la simplicité, il y en aura pour tous les goûts.

Pour les accompagner, vous retrouverez aussi notre carte des boissons, qui vous fera voyager à travers le monde.

La Cave, durant toute cette période, diffusera en direct les matches de la France.

Si vous souhaitez venir passer un bon moment devant nos plats et notre téléviseur, les réservations sont obligatoires au 05 57 98 66 04, les places sont limitées !.

24 Rue du Général de Gaulle la Cave

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Rugby World Cup kicked off on September 8, and so did we!

We have prepared a new menu, created for the occasion by the expert hands of our chef, featuring a dish typical of each participating country. Whether you’re adventurous or prefer simplicity, there’s something for everyone.

To accompany them, you’ll also find our drinks menu, which will take you on a journey around the world.

Throughout this period, La Cave will be broadcasting France’s matches live.

If you’d like to come and have a good time in front of our food and TV, reservations are essential on 05 57 98 66 04, as places are limited!

La Copa del Mundo de Rugby empezó el 8 de septiembre, ¡y nosotros también!

Hemos preparado un nuevo menú, creado para la ocasión por las expertas manos de nuestro chef, con un plato típico de cada país participante. Tanto si eres aventurero como si prefieres la sencillez, hay algo para todos los gustos.

Para acompañarlos, también encontrará nuestra carta de bebidas, que le llevará de viaje alrededor del mundo.

Durante todo este periodo, La Cave retransmitirá en directo los partidos de Francia.

Si quiere venir a pasar un buen rato delante de nuestra comida y nuestra televisión, es imprescindible reservar en el 05 57 98 66 04, ¡ya que las plazas son limitadas!

Die Rugby-Weltmeisterschaft wurde am 8. September eröffnet, und wir auch!

Wir haben eine neue Speisekarte zusammengestellt, die von den erfahrenen Händen unseres Küchenchefs kreiert wurde und ein typisches Gericht aus jedem teilnehmenden Land beinhaltet. Ob Sie nun abenteuerlustig sind oder es lieber einfach mögen, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Dazu gibt es auch unsere Getränkekarte, die Sie auf eine Reise durch die Welt mitnehmen wird.

La Cave wird während des gesamten Zeitraums die Spiele der französischen Nationalmannschaft live übertragen.

Wenn Sie eine gute Zeit vor unseren Gerichten und dem Fernseher verbringen möchten, sind Reservierungen unter 05 57 98 66 04 erforderlich, da die Plätze begrenzt sind!

