La Cave Cadillac fête l’agriculture et l’alimentation locale 24 rue du Général de Gaulle Cadillac-sur-Garonne, 16 juin 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Dans le cadre de la Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation, venez découvrir la Cave Cadillac..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-17 23:00:00. .

24 rue du Général de Gaulle

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation, come and discover the Cadillac Winery.

En el marco de la Fiesta de la Agricultura y la Alimentación, venga a descubrir la Cueva Cadillac.

Entdecken Sie im Rahmen des Festes der Landwirtschaft und der Ernährung die Weinkellerei Cadillac.

