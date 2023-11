Fêter l’Avent et concert de Noël 24 rue du Gal. de Gaulle Erstein, 2 décembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Concert des Sun Gospel Singers, ventes paroissiales, tombolas et petite restauration précèderont le.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

24 rue du Gal. de Gaulle

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



A concert by the Sun Gospel Singers, parish sales, tombolas and light refreshments will precede the event

Antes del concierto habrá un concierto de los Sun Gospel Singers, ventas parroquiales, tómbolas y refrescos

Konzert der Sun Gospel Singers, Kirchenverkauf, Tombolas und kleine Speisen werden vor dem

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du grand Ried