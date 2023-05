Vide-grenier de l’école Sainte-Thérèse 24 Rue du Four Banal, 11 juin 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

L’école Sainte-Thérèse de La Ferté-Saint-Aubin, aux Portes de Sologne, organise mi-juin un vide-grenier ouvert à tous !

Chinez en famille ou entre amis !.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 17:00:00. .

24 Rue du Four Banal

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



The Sainte-Thérèse school in La Ferté-Saint-Aubin, Portes de Sologne, is organizing a garage sale in mid-June, open to all!

Shop with family and friends!

El colegio Sainte-Thérèse de La Ferté-Saint-Aubin, en Portes de Sologne, organiza a mediados de junio un mercadillo abierto a todos

Ven a echar un vistazo en familia o entre amigos

Die Schule Sainte-Thérèse in La Ferté-Saint-Aubin, an den Portes de Sologne, organisiert Mitte Juni einen Flohmarkt, der für alle offen ist!

Stöbern Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden!

Mise à jour le 2023-05-25 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN