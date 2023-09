Fermeture annuelle du Musée de l’Image Populaire 24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder, 10 janvier 2024, Val-de-Moder.

La fermeture annuelle du Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen a lieu du lundi 8 janvier au mardi 23 janvier 2024 inclus. La fermeture concerne l’espace d’exposition temporaire, l’exposition permanente ainsi que la synagogue de Pfaffenhoffen..

The Musée de l?Image Populaire in Pfaffenhoffen will be closed for the year from Monday January 8 to Tuesday January 23, 2024 inclusive. The closure concerns the temporary exhibition area, the permanent exhibition and the Pfaffenhoffen synagogue.

El Museo de la Imagen Popular de Pfaffenhoffen permanecerá cerrado desde el lunes 8 de enero hasta el martes 23 de enero de 2024, ambos inclusive. La zona de exposiciones temporales, la exposición permanente y la sinagoga de Pfaffenhoffen permanecerán cerradas.

Die jährliche Schließung des Musée de l’Image Populaire in Pfaffenhoffen findet von Montag, den 8. Januar bis einschließlich Dienstag, den 23. Januar 2024 statt. Die Schließung betrifft den temporären Ausstellungsbereich, die Dauerausstellung sowie die Synagoge von Pfaffenhoffen.

