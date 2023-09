Atelier de Noël : fabriquez votre boule de Noël en papier (à partir de 7 ans) 24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder, 2 décembre 2023, Val-de-Moder.

Val-de-Moder,Bas-Rhin

Pour rentrer lentement dans l’ambiance de Noël, cet atelier permettra aux enfants de créer et décorer leur maison de l’avent pour attendre patiemment cette grande journée. Les enfants de 7 à 12 ans découvriront la technique de découpage de papier : le canivet, les bons gestes et nombreuses astuces..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

24 rue du Dr Albert Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est



To slowly get into the Christmas atmosphere, this workshop will allow children to create and decorate their advent home to patiently wait for this great day. Children from 7 to 12 years old will discover the technique of paper cutting: the paper reamer, the good gestures and many tips.

Para entrar poco a poco en el ambiente navideño, este taller permitirá a los niños crear y decorar su casa de adviento para esperar pacientemente este gran día. Los niños de 7 a 12 años descubrirán la técnica del corte de papel: el canivet, los buenos gestos y muchos trucos.

Um langsam in Weihnachtsstimmung zu kommen, können die Kinder in diesem Workshop ihr Adventshaus gestalten und dekorieren, um geduldig auf den großen Tag zu warten. Kinder zwischen 7 und 12 Jahren lernen die Technik des Papierschneidens kennen: das Canivet, die richtigen Handgriffe und viele Tricks.

Mise à jour le 2023-09-16 par Val de Moder