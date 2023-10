Exposition de Marie Meier – Kouncht rendez-vous 24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder, 1 octobre 2023, Val-de-Moder.

Val-de-Moder,Bas-Rhin

Pour cette exposition au cœur du Musée de l’Image Populaire l’artiste Marie Meier rend hommage à deux influences majeures de son travail..

2023-10-01 fin : 2023-10-15 17:00:00. EUR.

24 rue du Dr Albert Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est



For this exhibition at the heart of the Musée de l’Image Populaire, artist Marie Meier pays tribute to two major influences in her work.

Para esta exposición en el corazón del Musée de l’Image Populaire, la artista Marie Meier rinde homenaje a dos grandes influencias en su obra.

Für diese Ausstellung im Musée de l’Image Populaire ehrt die Künstlerin Marie Meier zwei wichtige Einflüsse auf ihre Arbeit.

