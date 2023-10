Cet évènement est passé Exposition « Quand l’art du papier découpé rencontre le canivet. Dialogue avec les collections du Mu 24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Val-de-Moder Exposition « Quand l’art du papier découpé rencontre le canivet. Dialogue avec les collections du Mu 24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder, 1 octobre 2023, Val-de-Moder. Val-de-Moder,Bas-Rhin Rencontrez Michèle Deichtmann à travers ses créations !.

2023-10-01 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

24 rue du Dr Albert Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est



Meet Michèle Deichtmann through her creations! Conozca a Michèle Deichtmann a través de sus creaciones Lernen Sie Michèle Deichtmann durch ihre Kreationen kennen! Mise à jour le 2023-08-23 par Val de Moder Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Val-de-Moder Autres Lieu 24 rue du Dr Albert Schweitzer Adresse 24 rue du Dr Albert Schweitzer Ville Val-de-Moder Departement Bas-Rhin Lieu Ville 24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder latitude longitude 48.8447996323047;7.61146695692184

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-moder/