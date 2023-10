Balade ludique à Val-de-Moder 24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder, 1 octobre 2023, Val-de-Moder.

Val-de-Moder,Bas-Rhin

Découvrez Val-de-Moder à travers une balade ludique. Énigmes, questions d’observations et jeux permettront d’intéresser les plus jeunes dans cette découverte !.

2023-10-01 fin : 2023-10-31 17:00:00. 0 EUR.

24 Rue du Dr Albert Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est



Discover Val-de-Moder through a playful walk. Riddles, questions of observation and games will allow to interest the youngest in this discovery!

Descubra Val-de-Moder a través de un paseo lúdico. Adivinanzas, preguntas de observación y juegos interesarán a los más pequeños en este descubrimiento

Entdecken Sie Val-de-Moder auf einem spielerischen Spaziergang. Rätsel, Beobachtungsfragen und Spiele werden auch die Jüngsten für diese Entdeckung begeistern!

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de tourisme de Haguenau