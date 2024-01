Exposition de Noël « Le calendrier au fil des années » 24 rue du docteur Schweitzer Val-de-Moder, mercredi 3 janvier 2024.

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00

Lorsque le froid répand doucement son manteau d’hiver, la plus touchante des évocations du merveilleux des fêtes de fin d’année passe par l’imagerie populaire. Images de pains d’épices, cartes de bons vœux, almanachs et calendriers vendus jadis par les colporteurs évoquent les traditions et les personnages symbolisant ces fêtes au temps de Noël.

Au cœur de son exposition temporaire sur « Les images de Noël » vous pourrez découvrir une mise en lumière des calendriers.

Le musée de l’Image populaire de Pfaffenhoffen connaît dès sa création un lien fort avec cette typologie d’œuvres. Les calendriers illustrés par des artistes alsaciens des 19e au 21e siècles font en effet partie du fond initial des collections. Chaque année, un petit corpus issu des œuvres inventoriées est exposé au sein du parcours sur « Les images de Noël ».

L’hiver 2023 sera l’occasion d’un focus plus conséquent sur cette thématique, avec l’emprunt de plusieurs calendriers au Fond patrimonial de la Médiathèque André Malraux de Strasbourg.

Le calendrier dans sa forme dépouillée actuellement connue est un succédané de l’almanach qui est utilisé depuis longtemps chez les familles rurales et urbaines.

L’exposition présente à travers un focus condensé quelques caractéristiques de l’évolution du calendrier des 19e et 20e siècles. En s’intéressant aux différentes sociétés d’impression productrices, aux motifs et images ornementaux ainsi qu’aux messages pédagogiques ou patriotiques véhiculés, c’est toute une histoire des évolutions locales, politiques et sociales qui peut s’observer.

24 rue du docteur Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est



