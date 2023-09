Exposition de Noël « Le calendrier au fil des années » 24 rue du docteur Schweitzer Val-de-Moder, 18 novembre 2023, Val-de-Moder.

Val-de-Moder,Bas-Rhin

Lorsque le froid répand doucement son manteau d’hiver, la plus touchante des évocations du merveilleux des fêtes de fin d’année passe par l’imagerie populaire. Images de pains d’épices, cartes de bons vœux, almanachs et calendriers vendus jadis par les colporteurs évoquent les traditions et les personnages symbolisant ces fêtes au temps de Noël..

2023-11-18 fin : 2023-12-23 17:00:00. EUR.

24 rue du docteur Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est



When the cold weather gently spreads its winter coat, the most touching evocation of the wonder of the end-of-year celebrations is found in popular imagery. Gingerbread pictures, greeting cards, almanacs and calendars sold by peddlers in the past evoke the traditions and characters that symbolize the holidays at Christmas time.

Cuando el frío extiende suavemente su abrigo invernal, la evocación más conmovedora de la maravilla de las fiestas de fin de año se encuentra en la imaginería popular. Las imágenes de pan de jengibre, las tarjetas de felicitación, los almanaques y los calendarios que vendían los vendedores ambulantes en el pasado evocan las tradiciones y los personajes que simbolizan estas fiestas en Navidad.

Wenn die Kälte langsam ihren Wintermantel ausbreitet, ist die rührendste Erinnerung an das Wunder der Weihnachtszeit in der volkstümlichen Bilderwelt zu finden. Lebkuchenbilder, Grußkarten, Almanache und Kalender, die früher von Hausierern verkauft wurden, erinnern an die Traditionen und Figuren, die diese Feste in der Weihnachtszeit symbolisieren.

Mise à jour le 2023-09-19 par Val de Moder