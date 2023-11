Chasse aux trésors de Noël : D’or et de verre 24 rue du Docteur Albert Schweitzer Val-de-Moder, 25 novembre 2023, Val-de-Moder.

Val-de-Moder,Bas-Rhin

Lorsque le froid répand doucement son manteau d’hiver, la plus touchante des évocations des fêtes de fin d’année passe par l’imagerie populaire.

Plus qu’une chasse aux trésors, ce parcours vous permettra de sillonner le fleck (bourg-centre en alsacien) à la découverte du patrimoine local !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 17:00:00. 0 EUR.

24 rue du Docteur Albert Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est



When the cold weather spreads its winter coat, the most touching evocation of the end of year celebrations is found in popular imagery.

More than just a treasure hunt, this tour will allow you to explore the fleck (Alsatian for « town centre ») and discover the local heritage!

Cuando el frío extiende suavemente su abrigo invernal, la evocación más conmovedora de las fiestas de fin de año se encuentra en la imaginería popular.

Más que una búsqueda del tesoro, esta excursión le permitirá explorar el fleck (centro alsaciano) y descubrir el patrimonio local

Wenn die Kälte langsam ihren Wintermantel ausbreitet, werden die Feierlichkeiten zum Jahresende am rührendsten durch die Volksbilder in Erinnerung gerufen.

Dieser Rundgang ist nicht nur eine Schatzsuche, sondern auch eine Entdeckungsreise durch den Fleck (elsässischer Marktfleck), bei der Sie das lokale Kulturerbe kennenlernen können!

Mise à jour le 2023-11-23 par Val de Moder