Défilé d’Halloween 24 Rue du Consulat Saint-Victurnien, 31 octobre 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

En collaboration avec la ville de Saint-Victurnien, Familles Rurales vous propose de fêter Halloween dans les rues avec un défilé déguisé. Après le défilé retrouvez-nous derrière l’église pour un moment convivial. Oserez-vous venir défilé ?.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

24 Rue du Consulat Ecole primaire

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In collaboration with the town of Saint-Victurnien, Familles Rurales invites you to celebrate Halloween in the streets with a costume parade. After the parade, join us behind the church for a convivial moment. Do you dare to come along?

En colaboración con la ciudad de Saint-Victurnien, Familles Rurales le invita a celebrar Halloween en la calle con un desfile de disfraces. Después del desfile, únase a nosotros detrás de la iglesia para un momento de convivencia. ¿Te animas a venir?

In Zusammenarbeit mit der Stadt Saint-Victurnien bietet Ihnen Familles Rurales die Möglichkeit, Halloween in den Straßen mit einem verkleideten Umzug zu feiern. Nach der Parade treffen wir uns hinter der Kirche zu einem gemütlichen Beisammensein. Trauen Sie sich, an der Parade teilzunehmen?

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Porte Océane du Limousin