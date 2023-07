Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) 24 rue du Commerce Lons-le-Saunier, 12 juillet 2023, Lons-le-Saunier.

Lons-le-Saunier,Jura

Une scénographie renouvelée évoque le compositeur de La Marseillaise ainsi que la postérité de l’homme et de son œuvre..

fin : . .

24 rue du Commerce

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté



A renewed scenography evokes the composer of La Marseillaise as well as the posterity of the man and his work.

Una escenografía renovada evoca al compositor de La Marsellesa, así como la posteridad del hombre y de su obra.

Eine erneuerte Szenografie erinnert an den Komponisten der Marseillaise sowie an das Nachleben des Mannes und seines Werkes.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION