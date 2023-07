Concert : Guitare Picking du Duo Soham 24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck, 26 août 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Ce duo harmonieux, tout en arabesques, en climats fluides et sereins, nous balade sur sa musicalité funambule. Le Duo Soham, un univers de chansons françaises fait d’harmonies de cordes, de mélodies et d’histoires….

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

24 Rue du Chêne

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



This harmonious duo, full of arabesques and serene, fluid climates, takes us on a musical tightrope walk. Duo Soham, a universe of French songs made of string harmonies, melodies and stories…

Este dúo armonioso, lleno de arabescos y estados de ánimo fluidos y serenos, nos lleva por la cuerda floja musical. Duo Soham, un universo de canciones francesas hecho de armonías de cuerda, melodías e historias…

Dieses harmonische Duo, ganz in Arabesken, fließenden und heiteren Stimmungen, führt uns auf seinem musikalischen Seiltanz spazieren. Das Duo Soham, ein Universum französischer Chansons, das aus Streicherharmonien, Melodien und Geschichten besteht,…

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme de Masevaux