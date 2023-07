LES THÉOPHANIES – QUATUOR CALIENTE 24 Rue du Château Rieux-Minervois, 6 août 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

Jean Sébastien BACH, Astor PIAZZOLLA, Gustavo BEYTELMANN, Horacio SALGAN et Carlos GUASTAVINO par le Quatuor Caliente

Dès sa fondation à Paris au début des années 2000, le Quatuor Caliente a commencé à attirer l’attention sur la scène du Tango Nuevo. Formé par quatre musiciens éclectiques et passionnés, le groupe est lauréat en 2004 du « Piazzolla Music Award » décerné au Blue Note Jazz Club de Milan, avant d’enregistrer son premier album « Libertango », promis à un brillant succès, pour le label Aeon / Harmonia Mundi …

Michel BERRIER, violon

Éric CHALAN, contrebasse

Lysandre DONOSO, bandonéon

Cédric LOREL, piano.

2023-08-06 17:00:00 fin : 2023-08-06 . EUR.

24 Rue du Château

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



Johann Sebastian BACH, Astor PIAZZOLLA, Gustavo BEYTELMANN, Horacio SALGAN and Carlos GUASTAVINO by the Caliente Quartet

Ever since it was founded in Paris in the early 2000s, the Quatuor Caliente has been attracting attention on the Tango Nuevo scene. Formed by four eclectic, passionate musicians, the group won the Piazzolla Music Award at Milan?s Blue Note Jazz Club in 2004, before recording its highly successful debut album Libertango on the Aeon / Harmonia Mundi label…

Michel BERRIER, violin

Éric CHALAN, double bass

Lysandre DONOSO, bandoneon

Cédric LOREL, piano

Johann Sebastian BACH, Astor PIAZZOLLA, Gustavo BEYTELMANN, Horacio SALGAN y Carlos GUASTAVINO por el Quatuor Caliente

Desde su fundación en París a principios de la década de 2000, el Quatuor Caliente ha llamado la atención en la escena del Tango Nuevo. Formado por cuatro músicos eclécticos y apasionados, el grupo ganó el Piazzolla Music Award en el Blue Note Jazz Club de Milán en 2004, antes de grabar su exitoso álbum debut, Libertango, para el sello Aeon / Harmonia Mundi …

Michel BERRIER, violín

Éric CHALAN, contrabajo

Lysandre DONOSO, bandoneón

Cédric LOREL, piano

Johann Sebastian BACH, Astor PIAZZOLLA, Gustavo BEYTELMANN, Horacio SALGAN und Carlos GUASTAVINO von dem Caliente-Quartett

Seit seiner Gründung in Paris Anfang der 2000er Jahre hat das Quatuor Caliente begonnen, die Aufmerksamkeit der Tango-Nuevo-Szene auf sich zu ziehen. Die vier eklektischen und leidenschaftlichen Musiker gewannen 2004 den Piazzolla Music Award, der im Blue Note Jazz Club in Mailand verliehen wurde, bevor sie ihr erstes Album « Libertango » für das Label Aeon / Harmonia Mundi aufnahmen.

Michel BERRIER, Violine

Éric CHALAN, Kontrabass

Lysandre DONOSO, Bandoneon

Cédric LOREL, Klavier

