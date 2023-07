LES THÉOPHANIES – QUATUOR MENURA 24 Rue du Château Rieux-Minervois, 16 juillet 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

Concert de fin de résidence du jeune quatuor MENURA (tous élèves de conservatoires supérieurs de musique – Paris, Genève, Lausanne, Bruxelles)

Participation libre.

Gabriel CASSAGNES (piano)

Ludwig von BEETHOVEN (1770-1826) Sonate n° 30 opus 109

– Frédéric CHOPIN (1810-1849) Nocturnes opus 62

– Franz LISZT (1811-1886) Mephisto Waltz

QUATUOR MENURA

Capucine de Bellefroid, Harutun Abbasov ,violons

Clémence Phan-Garrigues, alto

et Aïnhoa Leguy ,violoncelle

Anton DVORÁK (1841-1904) Quatuor en fa majeur, B. 179 (op. 96) « Américain »

– Giacomo PUCCINI (1858-1924) Crisantemi.

2023-07-16 17:00:00 fin : 2023-07-16 . .

24 Rue du Château

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



End-of-residency concert by the young MENURA quartet (all students from conservatoires supérieurs de musique – Paris, Geneva, Lausanne, Brussels)

Free admission.

Gabriel CASSAGNES (piano)

Ludwig von BEETHOVEN (1770-1826) Sonata n° 30 opus 109

– Frédéric CHOPIN (1810-1849) Nocturnes opus 62

– Franz LISZT (1811-1886) Mephisto Waltz

MENURA QUARTET

Capucine de Bellefroid, Harutun Abbasov ,violins

Clémence Phan-Garrigues, viola

and Aïnhoa Leguy ,cello

Anton DVORÁK (1841-1904) Quartet in F major, B. 179 (op. 96) « American »

– Giacomo PUCCINI (1858-1924) Crisantemi

Concierto de fin de residencia del joven cuarteto MENURA (todos estudiantes de conservatorios superiores de música – París, Ginebra, Lausana, Bruselas)

Entrada gratuita.

Gabriel CASSAGNES (piano)

Ludwig von BEETHOVEN (1770-1826) Sonata nº 30 opus 109

– Frédéric CHOPIN (1810-1849) Nocturnos opus 62

– Franz LISZT (1811-1886) Vals Mephisto

CUARTETO MENURA

Capucine de Bellefroid, Harutun Abbasov, violines

Clémence Phan-Garrigues, viola

y Aïnhoa Leguy, violonchelo

Anton DVORÁK (1841-1904) Cuarteto en fa mayor, si 179 (op. 96) « Americano »

– Giacomo PUCCINI (1858-1924) Crisantemi

Konzert zum Abschluss der Residenz des jungen MENURA-Quartetts (alle Schüler höherer Musikkonservatorien – Paris, Genf, Lausanne, Brüssel)

Freie Teilnahme.

Gabriel CASSAGNES (Klavier)

Ludwig von BEETHOVEN (1770-1826) Sonate Nr. 30 Opus 109

– Frédéric CHOPIN (1810-1849) Nocturnes op. 62

– Franz LISZT (1811-1886) Mephisto Waltz

MENURA-QUARTETT

Capucine de Bellefroid, Harutun Abbasov ,Violinen

Clémence Phan-Garrigues , Viola

und Aïnhoa Leguy ,Cello

Anton DVORÁK (1841-1904) Quartett in F-Dur, B. 179 (op. 96) « Amerikanisch »

– Giacomo PUCCINI (1858-1924) Crisantemi

Mise à jour le 2023-07-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme