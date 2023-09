Atelier : C’est le bon plan! – spéciales architecture 24 Rue du Château Montélimar, 24 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Comment et où s’implante un château? Après une visite pour découvrir le site de Montélimar, les enfants imaginent le plan d’un château à partir d’un territoire imposé et d’un cahier des charges donné par le maître d’ouvrage. Attention à penser à tout !.

2023-10-24

24 Rue du Château Château de Montélimar

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



How and where is a castle built? After a visit to discover the Montélimar site, the children imagine the layout of a castle based on an imposed territory and specifications given by the client. Make sure you think of everything!

¿Cómo y dónde se construye un castillo? Tras una visita para descubrir el emplazamiento de Montélimar, los niños elaboran el plano de un castillo a partir de una superficie impuesta y de un pliego de condiciones dado por el propietario del proyecto. ¡Piensa en todo!

Wie und wo wird ein Schloss errichtet? Nach einem Rundgang durch Montélimar entwerfen die Kinder anhand eines vorgegebenen Gebiets und eines vom Bauherrn vorgegebenen Lastenhefts einen Plan für ein Schloss. Denken Sie an alles!

