Les rendez-vous au Château du 5 août 24 rue du Château Montélimar, 5 août 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Rendez-vous à l’ombre des arbres du parc au Château de Montélimar et venez découvrir et partager : spectacles, ateliers, animations du 29 juillet au 19 août à partir de 15h.

Samedi 5 août : cirque, marionnettes et passeur d’histoires.

2023-08-05 15:00:00 fin : 2023-08-05 . .

24 rue du Château Château de Montélimar

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join us in the shade of the park trees at Château de Montélimar to discover and share: shows, workshops and activities from July 29 to August 19, starting at 3pm.

Saturday August 5: circus, puppets and storyteller

Acompáñenos a la sombra de los árboles del parque del castillo de Montélimar para descubrir y compartir: espectáculos, talleres y actividades del 29 de julio al 19 de agosto, a partir de las 15:00 h.

Sábado 5 de agosto: circo, marionetas y cuentacuentos

Treffen Sie sich im Schatten der Bäume des Parks am Schloss von Montélimar und entdecken und teilen Sie: Aufführungen, Workshops, Animationen vom 29. Juli bis 19. August ab 15 Uhr.

Samstag, 5. August: Zirkus, Marionettenspiel und Geschichtenüberbringer

Mise à jour le 2023-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération